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テンセントがオンライン音楽・娯楽事業で米IPOへ

腾讯拟分拆在线音乐娱乐业务赴美上市

人民網日本語版 2018年07月10日09:21

7月8日晚间，腾讯控股发布公告称，已向香港联合交易所有限公司提交分拆在线娱乐业务赴美上市的建议，在线音乐娱乐业务由腾讯控股持有大多数股权的附属公司腾讯音乐娱乐集团经营，而联交所已确认腾讯控股可进行建议分拆。

騰訊（テンセント）持ち株有限公司は8日夜に公告を発表し、香港聯合取引所有限公司にオンラインエンターテインメント事業を切り離して米国で新規株式公開（IPO）することを目指すとした提言書を提出した。騰訊のオンライン音楽・娯楽事業は騰訊持ち株が株式の多くを保有する子会社・騰訊音楽娯楽集団が運営を担当しており、聯合取引所はすでにこの騰訊持ち株が事業切り離しにより上場するプランを認可したという。

近段时间有关腾讯音乐娱乐集团计划上市的消息不时出现，不仅今年5月有报道称，腾讯音乐娱乐集团计划在今年底之前上市，筹资规模在30亿-40亿美元，而腾讯音乐娱乐集团寻求的IPO估值约为250亿美元。随后本月初又有消息表示，腾讯音乐娱乐集团拟定于7月6日向美国证监会提交IPO申请文件，而本次IPO的主承销商是高盛和摩根士丹利。

最近、同集団の上場計画の情報がたびたび流れ、今年5月にも、「騰訊音楽娯楽集団が年内の上場を計画しており、資金調達の規模は30億～40億ドルになる」とか、「騰訊音楽娯楽集団の求めるIPOの上場時時価総額は約250億ドル」などといった情報が流れた。7月初めにも、「騰訊音楽娯楽集団は7月6日に米証券取引委員会（SEC）にIPO申請文書を提出し、このIPOで主幹事を務めるのはゴールドマンサックスとモルガンスタンレー」との情報が流れた。

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