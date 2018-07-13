中国の1万人あたりの発明特許保有件数が上半期は10.6件に

7月10日国家知识产权局2018年第三季度例行新闻发布会上公布的数据显示，上半年，我国主要知识产权指标实现较快增长，呈现良好发展势头。其中，我国发明专利申请和授权量分别达到75.1万件和21.7万件，商标注册申请量358.6万件，新受理地理标志产品保护申请10个。截至6月底，我国每万人口发明专利拥有量达到10.6件。

10日の国家知識産権局（知財局）2018年第3四半期定例記者会見で発表された情報によると、中国の主要知財指標は上半期に高い成長率を示し、良好な発展の流れを呈した。うち発明特許出願件数は75万1000件、取得件数は21万7000件に達した。商標登録出願件数は358万6000件、新規地理的表示（GI）保護申請件数は10件。中国の1万人あたりの発明特許保有件数は6月末現在、10.6件に達している。

这是国家知识产权局重新组建后，首次向社会集中发布专利、商标、地理标志的相关统计数据。

これは国家知識産権局の再編後、初めて社会に向け、集中的に発表された特許・商標・地理的表示関連の統計データとなる。

上半年，国家知识产权局共受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请2.30万件，同比增长6.3%，其中2.16万件来自国内，同比增长7.6%。

国家知識産権局は上半期、特許協力条約（PCT）の国際出願制度に基づく特許出願を2万3000件受け付け、前年同期比で6.3％増となった。うち国内からは7.6％増の2万1600件。

上半年，我国商标注册申请量为358.6万件；完成商标审查306.5万件，商标注册审查周期从8个月缩短至7个月左右；我国新受理地理标志产品保护申请10个，新批准保护地理标志产品46个，新核准使用地理标志产品专用标志企业135家。

中国の上半期の商標登録出願件数は358万6000件。306万5000件の商標審査を終え、商標登録審査期間が8ヶ月から7ヶ月前後まで短縮された。中国の新規地理的表示保護申請件数は10件で、新たに46件の保護が認められた。新規地理的表示製品使用専用マーク企業は135社。