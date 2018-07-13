ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
  • 改开40年
2018年7月13日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
政治|経済|社会|文化|中日
科学|写真|動画|対訳|企画
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>中国語教室

中国の1万人あたりの発明特許保有件数が上半期は10.6件に

我国每万人口发明专利拥有量达10.6件

人民網日本語版 2018年07月13日10:32

7月10日国家知识产权局2018年第三季度例行新闻发布会上公布的数据显示，上半年，我国主要知识产权指标实现较快增长，呈现良好发展势头。其中，我国发明专利申请和授权量分别达到75.1万件和21.7万件，商标注册申请量358.6万件，新受理地理标志产品保护申请10个。截至6月底，我国每万人口发明专利拥有量达到10.6件。

10日の国家知識産権局（知財局）2018年第3四半期定例記者会見で発表された情報によると、中国の主要知財指標は上半期に高い成長率を示し、良好な発展の流れを呈した。うち発明特許出願件数は75万1000件、取得件数は21万7000件に達した。商標登録出願件数は358万6000件、新規地理的表示（GI）保護申請件数は10件。中国の1万人あたりの発明特許保有件数は6月末現在、10.6件に達している。

这是国家知识产权局重新组建后，首次向社会集中发布专利、商标、地理标志的相关统计数据。

これは国家知識産権局の再編後、初めて社会に向け、集中的に発表された特許・商標・地理的表示関連の統計データとなる。

上半年，国家知识产权局共受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请2.30万件，同比增长6.3%，其中2.16万件来自国内，同比增长7.6%。

国家知識産権局は上半期、特許協力条約（PCT）の国際出願制度に基づく特許出願を2万3000件受け付け、前年同期比で6.3％増となった。うち国内からは7.6％増の2万1600件。

上半年，我国商标注册申请量为358.6万件；完成商标审查306.5万件，商标注册审查周期从8个月缩短至7个月左右；我国新受理地理标志产品保护申请10个，新批准保护地理标志产品46个，新核准使用地理标志产品专用标志企业135家。

中国の上半期の商標登録出願件数は358万6000件。306万5000件の商標審査を終え、商標登録審査期間が8ヶ月から7ヶ月前後まで短縮された。中国の新規地理的表示保護申請件数は10件で、新たに46件の保護が認められた。新規地理的表示製品使用専用マーク企業は135社。

コメント

最新コメント