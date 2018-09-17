北京新空港は「北京大興国際空港」に

依据《地名管理条例》和《民用机场使用许可规定》等规定，并报经党中央、国务院审批同意，北京新机场名称确定为“北京大兴国际机场”。

北京の新空港はこのほど、「地名管理条例」と「民用空港使用許可規定」などの規定に基づき、中国共産党中央委員会と国務院の審査・同意を受けて、名称が「北京大興国際空港」に確定した。

北京新机场是党中央、国务院决策的国家重大标志性工程。自2014年11月项目获批以来，北京新机场主体工程和平行工程建设稳步推进，运营筹备工作实现良好开局。据悉，机场及其配套工程将于明年6月30日竣工验收，9月30日前投入运营。

新空港は党中央と国務院が決定した国の重大なシンボル的プロジェクト。2014年11月に承認されてから、主体工事と付帯工事が安定的に進められ、運営準備作業も順調にスタートした。空港本体と付帯設備の工事は来年6月30日までに終了して引き取り検査が行われ、9月30日までに空港運営が開始される見込みだ。

截至目前，机场飞行区土方工程已完成93%、道面工程完成62%，飞行区工程计划明年5月全部完成；航站楼现已全面进入精装修、机电安装、登机桥等施工作业阶段，航站楼精装修工作将于2019年4月完成；空管终端管制中心现已全面进入精装修、机电安装阶段；中国航油储油罐主体工程完工，并完成试水试压；航空公司员工宿舍、航食配餐中心及配套业务用房等设施已完成主体结构封顶或即将完成封顶；场内市政交通配套工程加快推进，进出场高架桥结构、场内综合管廊结构已全线贯通。

現在、空港の飛行エリアの土木工事は完成率が93％に達し、道路舗装工事の完成率は62％に上る。飛行エリアの工事は計画では来年5月までに完了する。ターミナルビルは内装の仕上げ、電気機械類の設置、ボーディングブリッジなどの全面的な施行段階に入り、内装は19年4月までに完了する見込み。航空交通管制の第一線を担う航空管制センターも内装と電気機械類設置の段階に全面的に突入した。中国航空油料集団有限公司の燃料貯蔵タンクの主体工事は完成し、注入テストと圧力テストも終了した。航空会社の職員宿舎、機内食配膳センター、関連業務の作業所といった施設も主体構造が完成したか、まもなく完成する。空港内に乗り入れる北京市公共交通システムの関連工事が急ピッチで進められ、空港への玄関となる高架橋の構造、場内の総合的パイプライン構造も全面的に開通した。