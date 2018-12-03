中国の輸入通関手続き時間 昨年の半分の50時間に

中国海关总署30日公布的最新数据显示，截至2018年10月中国进口环节整体通关时间已缩减至约50个小时，比去年同期压缩了近一半。

中国税関総署が11月30日に発表した最新のデータによると、2018年10月には、中国の輸入段階での通関手続き全体にかかる時間が約50時間に短縮され、前年同期の約半分に縮まった。

中国计划到2021年将进口整体通关时间从2017年的约97小时压缩到48小时。海关总署国家口岸管理办公室主任张广志在当天北京举行的新闻吹风会上称，今年进口通关时间降幅很大，今后要继续巩固这一势头，如期压缩到48小时。

中国は2021年をめどに輸入通関手続きの時間を17年の約97時間から48時間に短縮する計画だ。税関総署国家通関地管理弁公室の張広志室長は同日に北京で行われたブリーフィングで、「今年は輸入通関手続きの時間が大幅に短縮され、今後も引き続きこの勢いを確かなものにし、予定通り48時間まで短縮したい」と述べた。

另据海关总署数据，目前中国进出口环节需验核的监管证件数量已从86种减至46种，比2017年减少三分之一。除4种不能联网外，其余42种监管证件全部依托“单一窗口”实现联网核查，更加便利外贸企业。

税関総署のまとめたデータによると、中国の輸出入段階でチェックが必要な書類は以前の86種類から現在は46種類に減り、17年に比べて3分の1減少した。ネットワーク化できない4種類を除いて、残りの42種類についてはすべて「単一窓口」でのネットワーク化された一括チェックが可能で、外資系企業の手続きがより円滑になった。

这些提升跨境贸易便利度的努力效果已有所显现。据官方统计，今年前10个月中国进口额同比增长15.5%，接近同期出口增速的两倍。世界银行日前发布的报告称，中国营商环境中“跨境贸易”一项全球排名由97名升至65名，跃升32名。

公的機関の統計によれば、今年1〜10月には中国の輸入額が前年同期比15.5％増加し、増加率は同期の輸出の2倍に迫った。世界銀行がこのほど発表した報告では、中国のビジネス環境における「越境貿易」は、世界番付が97位から32位上昇して65位へと飛躍した。