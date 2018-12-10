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日本の小中学校教職員の残業が常態化している現状明らかに

调查显示日本中小学教师加班成常态

人民網日本語版 2018年12月10日10:55

根据日本教职工工会组织的调查，日本中小学教职工长期加班现象普遍，其中近四成日均加班时间超过4小时。

日本教職員組合（日教組）がこのほど実施した調査によると、日本の小中学校教職員は長期間にわたる残業が常態化している現象が明らかになり、なかでも「1日の残業時間が4時間以上」の教職員が約4割占めるという。

据日本媒体6日报道，教职工工会组织今年7月至9月在互联网上展开调查，涉及对象为全日本的中小学教职工，收到1.1万人的回复。

日本のメディアが先ごろ報じたところによると、日教組は今年7月から9月にかけて、全国の小中学校に勤務する教職員を対象としたオンライン調査を実施し、1万1千人から回答を得た。

97%的受访者表示，他们正常工作日的工作时间超过8小时；59%的人表示周末也需要上班，且工作时间在2小时以上。此外，38%的受访者称工作日的日均加班时间超过4小时。

回答者の97％は、「勤務日の勤務時間は8時間以上」と答え、「週末も必要に応じ出勤し、その際の勤務時間は2時間を上回る」とした教職員は59％に上った。このほか、「勤務日の平均残業時間は4時間を上回る」教職員は38％を占めた。

日本教职工工会组织希望通过公布这些数据，推动有关教育领域劳动方式改革的讨论。

日教組は、関連教育分野での働き方改革をめぐる議論を推し進めることを目的にこれらのデータを公表した。

日本文部科学省目前正在主导公立中小学劳动制度改革，包括计划为月加班时间设置上限等，以期改善教职工的劳动环境。

文部科学省は、現在、教職員の労働環境改善を目指し、残業時間に上限を設けるなど、公立の小中学校における働き方改革を主導して進めている。

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