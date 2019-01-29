ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
2019年1月29日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
政治|経済|社会|文化|中日
科学|写真|動画|対訳|企画
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>中国語教室

中国モバイル決済の利用額、1人平均月2600元

移动支付人均月消费2600元

人民網日本語版 2019年01月29日11:10

中国银联昨天发布了2018移动支付安全大调查分析报告。据统计，当前我国手机支付用户规模已经达到了5.7亿，去年三季度，银行业处理移动支付业务的笔数，同比增幅高达7成多，移动支付已经成为餐饮、便利店、网购、交通、医疗、外卖等日常消费中，最常用的支付手段之一。

中国銀聯はこのほど、2018年のモバイル決済利用状況に関する調査報告を公表した。中国のモバイル決済利用者はすでに5億7000万人に達しており、昨年第3四半期にモバイル決済件数は前年同期比70％以上の上昇幅を示した。飲食店、コンビニ、ネット通販、交通、医療、デリバリーなどの日常消費において、すでにモバイル決済は最も利用される決済手段の1つとなっている。

调查显示，受调查人群去年使用移动支付每月平均消费了2600元。其中，创业人群月消费金额最高，超过3000元；全职主妇、IT从业人员每月消费也都超过2800元；学生群体每月消费金额为1952元，但他们每支出5元，就有2元是通过移动支付方式花出去的。

調査対象者は昨年、モバイル決済で1人平均月2600元（1元は約16.2円）支払っていた。このうち利用額が最も多かったのは起業した人々で3000元以上、専業主婦やIT従業者も2800元以上だった。学生は1952元だが、支払いは5元にあたり2元がモバイル決済によるものだった。

调查还显示，实体零售店、网购、公共交通、外卖、购买火车票机票，是使用移动支付最多的5种场景。从地域来看，上海、浙江、江苏三地使用移动支付的人群最多。在支付方式上，二维码支付占据移动支付主流地位，占比超过八成。

モバイル決済の利用が最も多いのは、実店舗の小売店、ネット通販、公共交通、デリバリー、鉄道乗車券や航空券の購入だった。利用者が最も多い地域は上海市、浙江省、江蘇省だった。決済方法はQRコード決済が8割以上だった。

移动支付使用方便，但它所面临的风险也比传统支付方式更多。指纹支付等生物识别方式普及很快，在35岁以下男性中，生物识别已经成为使用率最高的验证方式。中国银联风险控制部高级主管王宇表示，生物识别技术的应用，既简化了用户的一些交互环节，同时也在安全的认证技术上有所提升，让持卡人在移动消费当中，更方便、更快捷，也更安全。  

モバイル決済は便利だが、従来型の支払いと比べるとリスクも多い。指紋決済など生体認証方式が急速に普及している。35歳以下の男性では、すでに生体認証が使用率の最も高い認証方法となっている。中国銀聯でリスク管理を担当する王宇氏によると、生体認証技術の応用によって利用者の手間が減ると同時に、安全性もある程度高まった。モバイル決済はさらに便利で、素早く、安全になった。

コメント

最新コメント