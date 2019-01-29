中国モバイル決済の利用額、1人平均月2600元

中国银联昨天发布了2018移动支付安全大调查分析报告。据统计，当前我国手机支付用户规模已经达到了5.7亿，去年三季度，银行业处理移动支付业务的笔数，同比增幅高达7成多，移动支付已经成为餐饮、便利店、网购、交通、医疗、外卖等日常消费中，最常用的支付手段之一。

中国銀聯はこのほど、2018年のモバイル決済利用状況に関する調査報告を公表した。中国のモバイル決済利用者はすでに5億7000万人に達しており、昨年第3四半期にモバイル決済件数は前年同期比70％以上の上昇幅を示した。飲食店、コンビニ、ネット通販、交通、医療、デリバリーなどの日常消費において、すでにモバイル決済は最も利用される決済手段の1つとなっている。

调查显示，受调查人群去年使用移动支付每月平均消费了2600元。其中，创业人群月消费金额最高，超过3000元；全职主妇、IT从业人员每月消费也都超过2800元；学生群体每月消费金额为1952元，但他们每支出5元，就有2元是通过移动支付方式花出去的。

調査対象者は昨年、モバイル決済で1人平均月2600元（1元は約16.2円）支払っていた。このうち利用額が最も多かったのは起業した人々で3000元以上、専業主婦やIT従業者も2800元以上だった。学生は1952元だが、支払いは5元にあたり2元がモバイル決済によるものだった。

调查还显示，实体零售店、网购、公共交通、外卖、购买火车票机票，是使用移动支付最多的5种场景。从地域来看，上海、浙江、江苏三地使用移动支付的人群最多。在支付方式上，二维码支付占据移动支付主流地位，占比超过八成。

モバイル決済の利用が最も多いのは、実店舗の小売店、ネット通販、公共交通、デリバリー、鉄道乗車券や航空券の購入だった。利用者が最も多い地域は上海市、浙江省、江蘇省だった。決済方法はQRコード決済が8割以上だった。

移动支付使用方便，但它所面临的风险也比传统支付方式更多。指纹支付等生物识别方式普及很快，在35岁以下男性中，生物识别已经成为使用率最高的验证方式。中国银联风险控制部高级主管王宇表示，生物识别技术的应用，既简化了用户的一些交互环节，同时也在安全的认证技术上有所提升，让持卡人在移动消费当中，更方便、更快捷，也更安全。

モバイル決済は便利だが、従来型の支払いと比べるとリスクも多い。指紋決済など生体認証方式が急速に普及している。35歳以下の男性では、すでに生体認証が使用率の最も高い認証方法となっている。中国銀聯でリスク管理を担当する王宇氏によると、生体認証技術の応用によって利用者の手間が減ると同時に、安全性もある程度高まった。モバイル決済はさらに便利で、素早く、安全になった。