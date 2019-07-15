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政治
海軍病院船「平和の方舟」を一般公開
人民網日本語版
2019年07月15日13:55
海軍の病院船「平和の方舟」が13日、寧波舟山港の北淪山多用途埠頭に停泊した。一般開放し、市民1200人余りが乗船、見学した。中国新聞社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2019年7月15日
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