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海軍病院船「平和の方舟」を一般公開

人民網日本語版　2019年07月15日13:55
海軍病院船「平和の方舟」を一般公開

海軍の病院船「平和の方舟」が13日、寧波舟山港の北淪山多用途埠頭に停泊した。一般開放し、市民1200人余りが乗船、見学した。中国新聞社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2019年7月15日

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