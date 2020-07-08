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駐香港特区国家安全維持公署が発足

人民網日本語版　2020年07月08日11:27
駐香港特区国家安全維持公署が発足
駐香港特区国家安全維持公署が発足。（新華社・呂小煒記者撮影）

中央人民政府駐香港特別行政区国家安全維持公署のプレート除幕式が8日午前、香港地区で行われた。新華社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2020年7月8日

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