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政治
駐香港特区国家安全維持公署が発足
人民網日本語版
2020年07月08日11:27
駐香港特区国家安全維持公署が発足。（新華社・呂小煒記者撮影）
中央人民政府駐香港特別行政区国家安全維持公署のプレート除幕式が8日午前、香港地区で行われた。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2020年7月8日
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