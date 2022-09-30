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政治
習近平総書記ら党と国家の指導者が烈士記念日の人民英雄献花式に出席
人民網日本語版
2022年09月30日16:15
9月30日は国が定める「烈士記念日」となっており、同日午前、習近平総書記ら党と国家の指導者は各界の代表と共に、天安門広場で人民英雄への献花を行った。
「人民網日本語版」2022年9月30日
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