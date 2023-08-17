第11回中国・南アジア・東南アジア芸術ウィークが開幕 雲南省昆明
人民網日本語版 2023年08月17日09:05
第11回中国・南アジア・東南アジア芸術ウィークが8月15日、雲南省昆明市で開幕した。新華網が報じた。
同芸術ウィークは、豊富で多彩な文化芸術交流イベントを開催し、雲南省と南アジア・東南アジア諸国の芸術交流と相互理解の成果を紹介し、文化芸術交流プラットフォームを構築し、二国間・多国間の相互理解を増進し、中国、特に雲南省と南アジア・東南アジア諸国との深いレベルでの交流・協力を促進することを目的として開催されている。今年の芸術ウィークは、「一帯一路（the Belt and Road）を共に築き、雲南に集う」をテーマに、8月15日から20日まで開催される。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年8月17日
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