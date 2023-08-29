「2023年度版標準地図」を発表 浙江省
人民網日本語版 2023年08月29日16:12
|イベント会場で発表された「2023年版標準地図」（撮影・趙娜）。
浙江省で8月28日午前、「2023年測量法宣伝デー・国家地図意識宣伝ウィーク」イベントが開かれ、そのメイン会場では、「2023年度版標準地図」が正式に発表され、中国自然資源部が主催する「標準地図サービスウェブサイト」がリリースされた。中国網が伝えた。
標準地図は、中国および世界各国の国家座標に準じて編纂されており、報道・広報用地図、書籍・新聞の挿し絵、広告・ディスプレイの背景、工芸品デザインの基本図などに利用できる。無料で閲覧とダウンロード可能だが、標準地図を直接使用する場合は、使用許可番号が必要となる。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年8月29日
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