8月28日11时，随着来自四川省巴中市的黄女士验票进园，乐山大佛景区迎来今年第500万名游客。在欢快热闹的氛围下，乐山大佛景区为她送上了一份“豪华大礼包”。

四川省楽山市にある楽山大仏景勝地は今月28日午前11時、今年500万人目となる入場者・黄さんを迎えた。同景勝地は四川省巴中市から来た黄さんに、豪華記念品を贈呈した。

据悉，今年以来，乐山大佛景区文旅市场持续火热，截至8月28日下午17时，景区已接待游客501.2万人次，日均接待2.08万人次。这是该景区年游客接待量首次突破500万人次，打破了其2019年创下的425万人次的年游客接待量纪录。

楽山大仏景勝地は今年、高い人気を集め、今月28日午後5時の時点で、入場者数が延べ501万2000人に達した。これは1日当たり2万800人が訪れている計算になる。同景勝地の入場者が500万人を突破するのは初めてのことで、2019年に記録した過去最多の年間425万人を8月の時点で上回った。

此外，8月13日，峨眉山景区2023年游客接待量首次突破400万人次。其中，单日最高游客接待量超3.6万人次。这也打破了该景区2019年创下的398万人次的年游客接待量纪录。

また四川省峨眉市にある中国四大仏教名山の一つ峨眉山の今年の入場者数も今月13日、延べ400万人を超えた。こちらも、2019年に記録した過去最多数の年間398万人を8月の時点で上回った。1日当たりの最多数記録も延べ3万6000人以上となっている。