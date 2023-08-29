5分の充電で300km走行　新エネ車完全水冷式スーパー急速充電スタンドが稼働開始

5分の充電で300km走行可能となった。広西壮（チワン）族自治区初の新エネルギー車完全水冷式スーパー急速充電スタンドである南寧国際会展センター竜源南網太陽光貯蔵新エネルギースーパー急速モデルプロジェクトが完成し、稼働開始した。科技日報が伝えた。

同充電スタンドは国家エネルギー集団竜源電力公司と南方電網広西電網公司が共同建設したもので、完全水冷式スーパー急速技術を採用し、最高でおよそ「毎秒1km」のペースで新エネルギー車の充電を行える。充電の待機時間が長く、長時間・高出力充電による温度上昇などの問題を効果的に解決している。

広西は近年、新エネルギーの推進行動と新エネ車推進3カ年計画（2021−23年）を実施し、充電スタンドの「すべての県におけるフルカバー」、充電ポールの「すべての郷におけるフルカバー」、高速道路サービスエリアのフルカバーを実現した。充電インフラ整備と新エネルギー車推進により、新エネルギー車産業の発展を支えた。現在まで広西で完成した充電施設は14万4000ヶ所。うち公共充電施設は6万5000ヶ所、バッテリー交換ステーションは59ヶ所で、新エネルギー車産業の発展を力強く支えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年8月29日