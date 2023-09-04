中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利78周年記念座談会が北京で開催

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利78周年記念座談会が3日、北京で開催された。李書磊中共中央政治局委員（中央宣伝部部長）が出席した。中央テレビニュースが伝えた。

中国人民抗日戦争は、近代以降、中国人民が最長の期間にわたり、最大の規模で、最多の犠牲を出して外敵の侵入に抵抗した民族解放闘争であり、完全な勝利を得た初の民族解放闘争でもあった。中国人民抗日戦争の偉大な勝利は、世界反ファシズム戦争の完全な勝利を告げ、中国は世界の大国としての地位を再び確立し、中国人民は平和を愛する世界の人々の尊敬を勝ち取った。

座談会では、中央統一戦線活動部、中央党史・文献研究院、中央軍事委員会政治活動部の担当者、及び抗日戦争の元兵士、青年学生の代表が相次いで発言し、中国人民抗日戦争の歳月を振り返り、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争の勝利の偉大な意義を詳しく語り、歴史を銘記し、烈士を偲び、平和を大切にし、未来を切り開く決意と自信、平和的発展の道を揺るぎなく歩む崇高な意向を存分に表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年9月4日