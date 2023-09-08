色で楽しむシルクロード
人民網日本語版 2023年09月08日10:56
人民網「一帯一路（the Belt and Road）大道同行」大型グローバル融メディアチームはこのほど、江蘇省、河南省、陝西省、甘粛省、新疆維吾爾（ウイグル）自治区各地を取材し、シルクロードの素晴らしい風景を記録した。
賑やかな貨物ターミナルから出発するのは、アジア大陸とユーラシア大陸を駆け抜ける「鉄のキャラバン」と呼ばれる国際定期貨物列車「中欧班列（中豫号）」。シルクロードの起点である西安で出土した様々な表情を見せる陶器製の俳優像「俳優俑」から、最先端技術を駆使したスマート温室で栽培された野菜まで、ここではカラフルな風景を見せてくれるシルクロードを色で楽しもう！（編集KM）
「人民網日本語版」2023年9月8日
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