習近平総書記が第78集団軍を視察「集団軍の整備・管理と作戦運用を革新」

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は8日、第78集団軍を視察し、新時代の軍強化思想を深く貫徹し、新時代の軍事戦略方針を貫徹し、集団軍の整備・管理と作戦運用の方法を革新し、部隊の戦時への備え・任務遂行能力を全面的に高め、党と人民から与えられた使命と任務を有効に遂行する必要性を強調した。新華社が伝えた。

習総書記は、第78集団軍の再編以降の部隊整備と任務遂行の状況を評価し、「軍事闘争の準備の質と水準を高め、重要で難しい項目の訓練を強化し、新型戦闘力の整備を強化し、戦闘力、戦闘部隊、戦闘要素の融合と統合を強化し、共同戦闘体制に有機的に融け込む必要がある」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年9月11日