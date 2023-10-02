中秋節＋国慶節8連休 北京の大型公園が来園者のピーク迎える
2023年10月02日14:58
今年の中秋節（旧暦8月15日、今年は9月29日）と国慶節（建国記念日、10月1日）に合わせた9月29日から10月6日までの8連休の3日目にあたる10月1日、北京市の大型公園11ヶ所と中国園林博物館が受け入れた観光客は累計で前年同期比165.93％増、2019年同期比18.2％増の延べ70万9500人に達した。観光客数トップ3に並んだのは、天壇公園（延べ16万8200人）、頤和園（延べ14万6700人）、北京動物園（延べ8万7900人）。各大型公園は来園者のピークを迎えている。（編集KS）
国家植物園で行われた第2回菊花展
中国園林博物館
紫竹院公園
香山公園
中山公園
陶然亭公園
「人民網日本語版」2023年10月2日
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