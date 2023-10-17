河北人工知能計算センター、廊坊で正式にリリース
人民網日本語版 2023年10月17日13:19
河北AI計算センターの計算力使用状況（撮影・王芸霖）
河北人工知能（AI）計算センターリリースセレモニー並びに電子情報産業イノベーション発展大会が13日、河北省廊坊市で行われた。中国放送網が伝えた。
電子情報産業の発展を踏まえ、河北省廊坊市は2022年に河北省でいち早くAI計算センターの建設を開始し、AIの新たな競争力を積極的に構築している。河北AI計算センタープロジェクトは廊坊市党委員会と市政府が主導し、投資総額は5億1000万元（1元は約20.4円）、設置先は廊坊経済技術開発区。敷地面積は1ヘクタール、建築面積は2900平方メートル。計画中の計算力は300P。1期は100Pを建設し、50万台の高性能コンピューターの処理能力に相当する。計算センターは今年6月に科学技術部（省）が発行する国家新世代AI公共計算力開放イノベーションプラットフォーム（計画中）を獲得し、正式にナショナルチーム入りを果たした。
河北AI計算センターは4大プラットフォームを建設し、「1センター、4プラットフォーム」構造を形成した。うちAI計算センターは基本建設インフラ、ソフトウェアインフラ、ハードウェアインフラの構築を担当する。4大プラットフォームには公共計算力プラットフォーム、応用イノベーションインキュベーションプラットフォーム、産業集約発展プラットフォーム及び科学研究イノベーション・人材育成プラットフォームが含まれる。（編集YF）
「人民網日本語版」2023年10月17日
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