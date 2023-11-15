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習近平国家主席が米サンフランシスコに到着

人民網日本語版　2023年11月15日08:18

習近平国家主席は現地時間14日午後2時35分ごろ、米国のサンフランシスコに到着した。習主席は今回、米国のバイデン大統領の招待を受け訪米し、サンフランシスコで中米首脳会談を行うほか、アジア太平洋経済協力会議（APEC）の第30回非公式首脳会議に出席する。（編集LX）

「人民網日本語版」2023年11月15日

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