習近平国家主席が米サンフランシスコに到着
人民網日本語版 2023年11月15日08:18
習近平国家主席は現地時間14日午後2時35分ごろ、米国のサンフランシスコに到着した。習主席は今回、米国のバイデン大統領の招待を受け訪米し、サンフランシスコで中米首脳会談を行うほか、アジア太平洋経済協力会議（APEC）の第30回非公式首脳会議に出席する。（編集LX）
「人民網日本語版」2023年11月15日
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