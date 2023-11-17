中国1-10月の非金融分野の対外直接投資が前年同期比17.3％増

商務部（省）が16日に発表したデータによると、2023年1-10月には、中国の対外投資が増加し続け、非金融分野の対外直接投資は前年同期比17.3％増の7362億元（1元は約20.8円）になった（米ドルに換算すると同11％増の1047億4000万ドル。1ドルは約150.6円）。このうち中国企業が「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国で行った非金融分野の直接投資は同27％増の1816億9000万元だった（米ドル換算では同20.1％増の258億5000万ドル）。

23年1-10月の対外請負工事の完成工事高は同8.3％増の8568億8000万元、新規契約額は同1.1％減の1兆830億7000万元だった。そのうち中国企業が「一帯一路」共同建設国で請け負った工事の完成工事高は同9.6％増の7023億2000万元、新規契約額は同0.5％増の9026億4000万元となっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年11月17日