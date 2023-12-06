拥有7000个车位的滚装船4日在上海南港码头被命名为“久洋兴”号，并举行首航仪式。这是中国首艘成功引入的大型汽车滚装船。

7000台の駐車スペースを備える大型RORO船が4日、上海南港のふ頭で「久洋興号」と命名され、初出航式が行われた。これは中国が初めて導入した大型の自動車用RORO船となる。

汽车滚装船，是能让汽车直接开上(下)的运输船。近年来，国产汽车出口越来越多，而专门运输汽车的滚装船运力紧张，汽车出海面临“一船难求”“一舱难求”的局面。有鉴于此，中国企业开始通过订造、购入、租赁等方式进入滚装船航运市场。

自動車専用のRORO船は、自動車が直接乗り入れできる貨物船だ。ここ数年、中国の国産自動車の輸出がますます増加する一方で、自動車の輸送に特化したRORO船は不足気味で、自動車の海上輸送は「船がない」、「車を載せる場所がない」という問題に直面していた。この状況を踏まえ、中国企業が注文建造、購入、レンタルなどの方法でRORO船による貨物輸送市場に乗り出すようになった。

据悉，“久洋兴”号滚装船在上海南港码头完成3000辆现代、林肯等车辆的滚装作业任务后，将于5日凌晨2时驶往上海外高桥码头。

「久洋興号」は上海南港のふ頭でヒュンダイやリンカーンなどの車両3000台を積み込んだ後、5日に上海外高橋ふ頭に向かって出航した。