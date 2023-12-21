甘粛積石山M6.2地震の被災地の避難所を訪ねて　青海省

武装警察青海総隊機動の某支隊の隊員は12月20日、甘粛積石山M6.2地震の避難所が設置された青海省海東市民和回族土（トゥ）族自治県中川郷にある美一小学校で被災者に向けて温かい食事を提供していた。甘粛省臨夏回族自治州積石山保安（バオアン）族東郷（ドンシャン）族撒拉（サラール）族自治県で18日に発生したマグニチュード（M）6.2の地震で、青海省海東市民和回族土（トゥ）族自治県中川郷も深刻な被害に見舞われ、一部の被災者は美一小学校の避難所に避難し、教室棟やテントで一時的な避難生活を送っている。避難所の物資備蓄は十分で、秩序がしっかり保たれている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2023年12月21日