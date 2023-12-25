中国国务院关税税则委员会21日对外公布，2024年1月1日起，将对部分商品的进出口关税进行调整。

国務院関税税則委員会は12月21日、一部の商品の輸出入関税を2024年1月1日から調整することを発表した。

此次调整主要包括：为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，维护产业链供应链稳定顺畅，明年中国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

今回の調整では主に、来年から1010品目の商品に対して最恵国税率よりも低い輸入暫定税率を実施する。これは、中国国内市場と海外市場における資源の連携効果を増強し、産業チェーン・サプライチェーンの安定とスムーズな流れを維持するための措置となる。

其中包括：加快推进先进制造业创新发展，降低氯化锂、低砷萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件的进口关税；保障人民生命健康，以高质量供给满足居民消费需求，对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税，降低特殊医学用途配方食品等的进口关税；降低甜玉米、芫荽、牛蒡种子的进口关税。此外，为促进新材料产业发展，降低高纯铝出口关税。

具体的には、▽先進製造業のイノベーション発展を加速度的に推進するために、塩化リチウム、低ヒ素蛍石、燃料電池用ガス拡散層といった国内で不足する資源、重要設備・部品の輸入関税を引き下げる▽人々の生命・健康を保障し、質の高い供給によって人々の消費ニーズを満たすため、一部の抗がん剤、希少疾患治療薬の医薬品・医薬品原料などに対してゼロ関税を実施し、特殊医療用調整食品などの輸入関税を引き下げる▽スイートコーンやコリアンダー、ゴボウの種の輸入関税を引き下げる▽新材料産業の発展を促進するため、高純度アルミニウムの輸出関税を引き下げる－－といった内容が含まれる。