当地时间22日，第78届联合国大会一致通过决议，宣布将春节确定为联合国假日。此项决定意味着，每年春节这一天，联合国都将尽量避免安排会议活动。有分析称，这一举措不仅表达了联合国对中华文化传统的尊重，也体现出对这一重要传统节日的认可。

国連総会は現地時間22日、中国の春節（旧正月）を国連の祝日に指定する決議を全会一致で採択した。国連の祝日に指定されると、その日に会議などの開催をなるべく避けることになる。この決定に、「国連の中華文化・伝統に対するリスペクトで、この重要な伝統的祝日が認められたということ」といった分析も見られる。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵大使在联大决议通过后表示，中国推动春节成为联合国假日，是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动。春节正式成为联合国假日，充分展现了中华文明的传播力影响力，将有力促进世界不同文明的交流互鉴，积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。联大决议将春节确定为联合国假日，得到了联合国会员国和联合国秘书处工作人员的热烈欢迎和踊跃支持。

中国の戴兵・国連次席大使は、春節が国連の祝日に指定されることが決まった後、「中国が春節を国連の祝日にするよう働きかけたのは、グローバル文明イニシアティブを実行し、世界の文明多様性を尊重するよう提唱する実際の行動だ。春節が正式に国連の祝日となったことは、中華文明の発信力と影響力を反映しており、今後、世界のさまざまな文明の交流と相互参考が力強く促進され、国連が提唱する多元性と包摂的文化価値理念が積極的に体現されることになるだろう。春節を国連の祝日にするという決議の採択を、国連加盟国と国連事務局の職員は熱烈に歓迎し、積極的に支持している」とコメントした。

作为中国传统民俗节日，春节象征着阖家团圆、辞旧迎新，同时，春节在世界范围内也深受人们的热爱，全球约五分之一的人口以各种形式庆祝春节，在全球许多国家，春节都已拥有“官方身份”。

中国の春節は、一家団欒を楽しみ、旧年に別れを告げて新年を迎える伝統的な祝日となる。春節は世界中で受け入れられており、世界人口の約5分の1がさまざまな形で春節を祝っている。また、世界の多くの国で、春節に合わせて祝日が設定されている。