雲南省の山崩れ、現地部隊が緊急救助活動

現場で救助活動にあたる将兵（撮影・李義）

雲南省昭通市鎮雄県塘房鎮涼水村で22日6時頃、山崩れが発生し、家屋18棟が土砂に埋まり、47人が行方不明となった。雲南省駐留部隊の将兵が迅速に被災地に向かい、救助活動を展開し、人々の生命と財産の安全確保に全力を挙げている。解放軍報が伝えた。

災害発生後、武装警察雲南総隊昭通支隊は現場に2個梯団を迅速に派遣し、救助活動と危険回避の緊急措置に加わった。現場到着後、将兵は捜索・救助活動に全力を挙げるとともに、地形調査や被災者避難を担当する監視警戒チームを派遣し、二次災害の防止、人々の生命と財産の安全確保にあたっている。現時点で、軍と地方政府が力を合わせて、すでに被災者500人余りを避難させるとともに、食料、水、衣類、布団などの物資を提供して、人々の基本的な生活を確保している。現在もなお、救助活動は緊張感をもって整然と行われている。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年1月23日