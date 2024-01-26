間近で見た雄安新区スタートエリア建設の進捗状況 河北省
人民網日本語版 2024年01月26日16:47
河北省雄安新区における最初の建設区域である「スタートエリア」は、北京の非首都機能移転プロジェクト第一陣の受入地、ハイエンド・イノベーション要素の集積、質の高い発展の先導、雄安新区の雛形の具体化という重責を担っている。面積38平方キロメートルを擁するスタートエリアでは、中国中化本社ビルや中国華能本社ビル、雄安国貿センターなど重要プロジェクトの建設工事が盛んに進められている。1月20日の時点で、スタートエリアで進められている78件の建設プロジェクトの工事現場では、約1万6千人の作業員が建設作業に従事しており、277台のタワークレーンが使用されている。人民網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年1月26日
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