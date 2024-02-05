2月3日是2024年春运的第九天，各地火车站、机场和客运枢纽人头攒动、客流加大，回家的路上，涌动着中国人对团圆的温暖期盼。

春運（春節＜旧正月、2024年は2月10日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）の9日目を迎えた今月3日、中国各地の鉄道駅や空港、交通機関ハブは、帰省客などで大混雑となっていた。しかしこれらの「大移動」は、一家団欒を時を楽しみにする中国の人々の熱い思いを示しているとも言える。

数据显示，春运前8天，超15.5亿人次出行。其中2月2日，也就是春运第八天，全社会跨区域人员流动量超2亿人次，为今年春运以来跨区域人员流动最多的一天。

統計データによると、春運が始まった1月26日から今月2日までの8日間で、中国では延べ15億5000万人以上が移動した。なかでも地域跨ぎで移動した人が最も多かったのは今月2日で、延べ2億人以上に達した。