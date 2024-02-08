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国家AAAAA級景勝地、21ヶ所が追加

人民網日本語版　2024年02月08日09:57

中華人民共和国国家基準「景勝地品質等級の区分と評定」と「景勝地品質等級管理方法」に基づき、関連省（自治区・直轄市）文化・観光行政当局の推薦を経て、文化・観光部（省）は手続きに従い総合評定を実施した。その結果、次の21ヶ所の景勝地が国家AAAAA級景勝地基準の要求を満たし、正式に国家AAAAA級景勝地に指定された。

北京（通州）大運河文化・観光景勝地

北京（通州）大運河文化・観光景勝地

1.北京市北京（通州）大運河文化・観光景勝地

2.河北省唐山市南湖・開灤観光景勝地

呼倫貝爾大草原・莫爾格勒河景勝地

呼倫貝爾大草原・莫爾格勒河景勝地

3.内蒙古（内モンゴル）自治区呼倫貝爾（フルンボイル）市呼倫貝爾大草原・莫爾格勒河（モジュグラ川）景勝地

4.遼寧省本渓市五女山景勝地

5.吉林省松原市前郭査干湖景勝地

6.上海市崇明区西沙明珠湖景勝地

7.江蘇省連雲港市連島景勝地

雲和棚田景勝地

雲和棚田景勝地

8.浙江省麗水市雲和棚田景勝地

9.安徽省滁州市琅琊山景勝地

10.福建省厦門（アモイ）市厦門園林植物園景勝地

11.山東省青島市奥帆海洋文化観光地

12.河南省周口市太昊伏羲陵文化観光地

明顕陵文化・観光景勝地

明顕陵文化・観光景勝地

13.湖北省荊門市明顕陵文化・観光景勝地

14.湖南省湘西土家（トウチャ）族苗（ミャオ）族自治州鳳凰古城観光地

程陽八寨景勝地

程陽八寨景勝地

15.広西壮（チワン）族自治区柳州市程陽八寨景勝地

16.海南省三亜市天涯海角遊覧地

17.重慶市涪陵区武陵山大裂谷景勝地

18.四川省阿壩蔵（アバ・チベット）族羌（チャン）族自治州四姑娘山景勝地

19.雲南省騰衝市和順古鎮景勝地

20.陝西省延安市延川黄河乾坤湾景勝地

21.寧夏回族自治区呉忠市青銅峡黄河大峡谷観光地

（編集YF）

「人民網日本語版」2024年2月8日

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