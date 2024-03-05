＜全人代記者会見＞第14期全人代第2回会議は会期7日間、7議題

第14期全国人民代表大会（全人代）第2回会議の記者会見が4日、北京の人民大会堂で行われた。

婁勤倹報道官によると、第14期全人代第2回会議は5日午前に開幕し、11日午後に閉幕する。会期は7日間で、全体会議は3回行われる。

会議の議題は7件で、▽政府活動報告の審議▽2023年度国民経済・社会発展計画の執行状況と2024年度国民経済・社会発展計画草案に関する報告、及び2024年度国民経済・社会発展計画草案の審査▽2023年度中央・地方予算の執行状況と2024年度中央・地方予算草案に関する報告、及び2024年度中央・地方予算草案の審査▽「中華人民共和国国務院組織法（改正草案）」の上程に関する全人代常務委員会の議案の審議▽全人代常務委員会活動報告の審議▽最高人民法院（最高裁に相当）活動報告の審議▽最高人民検察院（最高検に相当）活動報告の審議が行われる。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年3月5日