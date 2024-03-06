政府活動報告の新語・重要語から重点を整理

第14期全国人民代表大会（全人代）第2回会議が5日午前、北京の人民大会堂で開幕し、 李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。ここでは、政府活動報告で言及された新語や重要語を見てみよう。

■新三種

貿易の規模安定化と構造最適化を推進し、電気自動車、リチウムイオン電池、太陽電池製品の「新三種」の輸出額が 30％近く増えた。

■超長期特別国債

今年から数年続けて超長期特別国債を発行し、国の重要戦略の実施及び重点分野における安全能力整備に充てる。今年まず1兆元分を発行。

■マクロ政策の整合性

マクロ政策の整合性をはかる。発展の大局に基づき、財政・金融・雇用・産業・地域・科学技術・環境保護政策の調整と協調をはかり、マクロ政策の整合性評価に非経済政策を取り入れ、政策の統合的計画を強化して、同じ方向に力を注ぎ、相乗効果の形成を確保する。

■新たな質の生産力

現代的産業システムの構築を力強く推進し、新たな質の生産力の発展を加速する。イノベーションの主導的役割を十分に発揮し、科学技術のイノベーションによって産業のイノベーションを推進し、新型工業化の推進を加速し、全要素生産性を高め、発展の新たな原動力と優位性をたゆまず形成し、社会生産力の新たな飛躍を促進する。

■未来産業

未来産業発展計画を策定し、量子技術や生命科学などの新たな分野を開拓し、未来産業先導区を数多く設立する。

■「AI＋」

ビッグデータや人工知能（AI）の研究・開発・応用を深め、「AI＋」行動を展開し、国際的競争力のあるデジタル産業クラスターを育成する。

■国規模の計算資源システム

デジタルインフラを適度に先行的に構築し、国規模の計算資源システムの整備を加速させる。

■安心消費行動

消費環境を整え、「消費促進年」キャンペーンを実施し、「安心消費行動」を実施し、消費者の権利・利益保護を強化し、有給休暇の取得を促進する。

■「投資中国」ブランド

外資の投資へのサービスやサポートを強化し、「投資中国」ブランドを築く。

■不動産の新たな発展モデル

新型都市化の発展動向と不動産市場の需給関係の変化に適応し、不動産の新たな発展モデルの構築を加速する。保障性住宅(政府補助のある低中所得者用住宅) の建設と供給を増やし、分譲住宅関連の基礎制度を整備し、住民の住宅需要と多様化した改善需要を満たす。

■美しい中国先行区

美しい中国先行区を整備し、環境配慮型・低炭素型発展の重要拠点を築く。

（編集NA）

「人民網日本語版」2024年3月6日