【部長通路】交通運輸部「2023年の宅配便集荷数は1日3億6000万個」
人民網日本語版 2024年03月09日10:55
3月8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第2回会議の2回目となる各部（省）部長取材イベント「部長通路」が行われた。
交通運輸部の李小鵬部長は質問に答える中で、「2023年には中国の全社会の地域を跨ぐ人員流動量が1日平均で延べ1億6000万人に達し、全社会の貨物輸送量が1日あたり1億5000万トンを超え、宅配便の集荷数は1日あたり3億6000万個に上った」と述べた。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年3月9日
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