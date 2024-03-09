【部長通路】交通運輸部「2023年の宅配便集荷数は1日3億6000万個」

3月8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第2回会議の2回目となる各部（省）部長取材イベント「部長通路」が行われた。

交通運輸部の李小鵬部長は質問に答える中で、「2023年には中国の全社会の地域を跨ぐ人員流動量が1日平均で延べ1億6000万人に達し、全社会の貨物輸送量が1日あたり1億5000万トンを超え、宅配便の集荷数は1日あたり3億6000万個に上った」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年3月9日