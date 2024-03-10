中国1-2月の鉄道固定資産投資、前年比9.5％増の652億元

中国国家鉄路集団有限公司が9日、「2024年1-2月には、全国の鉄道関連の固定資産投資が前年同期比9.5％増の652億元（1元は約20.5円）に上り、鉄道建設は高品質かつ効率的に進められた。重点工事プロジェクトの建設が順調に進展し、現代的な鉄道のインフラシステムの構築が加速している」と明らかにした。

同集団の関係責任者は、「今年に入ってから、当集団は建設資源を科学的に統合し、施工を合理的に最適化し、安全性と品質管理を強化し、鉄道建設を高い質で推進してきた。重慶昆明高速鉄道、西安重慶高速鉄道など40件の重点プロジェクトの工事現場138ヶ所は春節（旧正月、今年は2月10日）期間も施工を続け、その他のプロジェクトは連休後、直ちに作業を再開した」と説明した。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年3月10日