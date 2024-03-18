中国2023年の太陽光発電産業、総生産高は1兆7500億元超

中国太陽光発電業界協会によると、2023年、中国の太陽光発電産業の規模が持続的に拡大した。多結晶シリコン、シリコンウェハー、セル、モジュールなどの主要製造段階の生産量が前年同期比でいずれも64％以上増えた。業界全体の総生産高は1兆7500億元（1元は約20.7円）を超えた。人民日報が伝えた。

23年の太陽光発電の新設設備容量は同148.1％増の216.88GW。うち大型風力・太陽光発電拠点の建設などの牽引により、集中型太陽光発電の新設設備容量は110GWを超え、割合が50％以上を占め、分散型太陽光発電を上回った。

23年の太陽光発電製品の輸出の面では、シリコンウェハーの輸出量は同93.6％以上増の70.3GWだった。セルは同65.5％増の39.3GW、モジュールは同37.9％増の211.7GW。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年3月18日