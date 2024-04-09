中国国家市场监管总局近日制定发布“关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告”，并于7日召开专题新闻发布会，介绍公告相关情况。

中国国家市場監督管理総局はこのほど、「商用ガス燃焼器具等の製品に対する強制的製品認証管理の実施に関する公告」を発表し、7日の記者会見で関連状況を説明した。

中国家用电器协会专职副理事长朱军在发布会上介绍，我国目前是全球电子坐便器第一制造大国。根据中国家用电器协会智能卫浴电器专委会统计数据，2022年中国电子坐便器年产量为1169万台，2023年增长趋势不变，总产量连续三年突破千万台，中国电子坐便器生产量已占全球生产量的66%；主要产区集中在广东佛山、广东潮州、福建厦门/南安、上海及苏杭、浙江台州/衢州等地区。

記者会見で、中国家用電器（家電）協会の朱軍専任副理事長は「中国は現在、温水洗浄便座一体型便器の生産で世界トップだ。中国家用電器協会スマート衛浴電器専門委員会の統計によると、2022年の中国の温水洗浄便座一体型便器の年間生産量は1169万台で、2023年も増加傾向は変わらず、総生産量は3年連続で1千万台を突破した。中国は温水洗浄便座一体型便器の生産量で、すでに世界の66％を占めている。主要な生産地は広東省仏山市、広東省潮州市、福建省厦門（アモイ）市/南安市、上海市及び江蘇省蘇州市・浙江省杭州市、浙江省台州市/衢州市などに集中している」と説明した。

据悉，此次公告决定对具有较高安全风险的商用燃气燃烧器具、阻燃电线电缆、电子坐便器、电动自行车乘员头盔、可燃气体探测报警产品、水性内墙涂料、防爆灯具及控制装置等7种产品实施CCC认证(即中国强制认证)；将低压元器件由CCC自我声明恢复为第三方评价方式。

今回の公告では、安全上のリスクが比較的高い商用ガス燃焼器具、難燃性電線・ケーブル、温水洗浄便座一体型便器、電動自転車用ヘルメット、可燃性ガス検知警報製品、水性内壁塗料、防爆ランプ及び制御装置の7製品についてCCC認証（中国の強制認証）の対象とすることを決めた。低圧部品はCCC自己申告から第三者評価方式に戻す。

朱军表示，从全球消费市场看，电子坐便器已成为卫浴市场升级、换新的核心产品。此次公告将电子坐便器列入CCC认证目录，意味着市场上的每一款电子坐便器都须经过严格的产品测试和生产条件审核，确保其符合国家相关安全标准和要求。

朱専任副理事長は「世界の消費市場を見ると、温水洗浄便座一体型便器はすでに洗面・トイレ・浴室用設備市場のアップグレード、買い替えの中心的製品となっている。今回の公告で温水洗浄便座一体型便器がCCC認証リストに含まれたことは、市場に出回る温水洗浄便座一体型便器は全て、厳格な製品テストと生産条件審査を経て、国の安全基準と要求を満たさなければならないことを意味する」とした