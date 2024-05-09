習近平国家主席、新時代の中国セルビア運命共同体構築を支える6つの実務的措置を発表

習近平国家主席は現地時間8日、ベオグラードで、セルビアのブチッチ大統領と会談した後、共同記者会見に臨んだ。新華社が伝えた。

習主席は新時代の中国セルビア運命共同体の構築を支える実務措置として、第一期における6つの措置を発表した。

（1）互いの努力により、中国セルビア自由貿易協定（FTA）が今年7月1日に正式に発効する。

（2）中国はセルビアによる2027年の認定国際博覧会（万博）の開催を支持し、代表団を派遣して出展し、中国企業による参加と関連プロジェクトの実施を促す。

（3）中国はセルビアの特色ある優れた農産物の輸入拡大を望んでいる。すでに双方は乾燥プラムやブルーベリーの対中輸出手続きを完了するとともに、セルビアに対する高病原性鳥インフルエンザの感染による禁令を解除した。

（4）中国は今後3年間で、セルビアの若手科学者50人による中国での科学研究交流を支援する。

（5）中国は今後3年間で、セルビアの青少年300人を中国留学に招待する。

（6）中国はセルビアによるベオグラード-上海間直行便の増便を歓迎し、両国の航空運輸企業によるベオグラード-広州間直行便の就航を促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年5月9日