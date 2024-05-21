中国、一定規模以上の工業企業の1-3月期の利益総額が1兆5千億元以上に

国家統計局がこのほど発表したデータによると、第1四半期（1-3月期）の全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益総額は前年同期比4.3％増の1兆5055億3000万元（1元は約21.6円）だった。四半期別に見ると、一定規模以上の工業企業は3四半期連続の成長で、回復の傾向を維持した。

工業企業の売上高が回復を維持した。市場の需要が徐々に改善され、新たな原動力の成長が加速し、企業の売上高の持続的な回復を牽引した。第1四半期の一定規模以上の工業企業の売上高は同2.3％増で3四半期連続で成長し、成長率が前年を1.2ポイント上回った。また企業の収益の持続的な回復に有利な環境を作り出した。

7割近くの業界の利益が成長した。第1四半期の41の工業大分類業界のうち28業界の利益が前年同期比で成長し、全体に占める割合が前年を2.4ポイント上回り、68.3％に上った。産業別に見ると、製造業の利益は同7.9％増だった。電力・熱・ガス及び水生産・供給業は同40.0％増で、急成長の傾向を維持した。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年5月21日