中国、1-11月の工業企業の利益が加速的に回復

資料写真

国家統計局は27日、工業利益月間報告書を発表した。1-11月の中国全土の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益総額は前年同期比4.4％減の6兆9822億8000万元（1元は約19.8円）で、減少幅が1-10月より3.4ポイント縮小した。国家統計局工業司（局）の于衛寧スタティスティシャンは、「11月はマクロ政策効果の持続的な顕在化に伴い、国内の需要が徐々に回復し、工業生産が加速的回復・上昇し、工業企業の効果・利益が持続的に改善された」と分析した。

今年3月より、工業企業の利益の減少幅は月を追うごとに縮小する傾向を呈している。1-11月の利益の減少幅は年内で初めて5％以内に縮小した。

利益の加速的な回復は、工業企業の売上高の5ヶ月連続の回復に牽引されたものだ。1-11月の一定規模以上の工業企業の売上高は前年同期比1.0％増で、成長率が1-10月より0.7ポイント上昇した。うち11月は同6.1％増で、成長率が10月より3.6ポイント上昇し、5ヶ月連続の上昇となり、企業の利益成長を力強く牽引した。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年12月28日