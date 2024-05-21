中国の国産新エネ軽量スポーツ航空機が引き渡し

独自の知的財産権を持つ中国初の新エネルギー軽量スポーツ航空機が18日、安徽省合肥市の肥東白竜空港で正式に引き渡された。零重力飛機工業（合肥）有限公司（零重力）の共同創業者である石紅氏が購入顧客にフライトバッグとともに、所有者証明書を引き渡した。科技日報が伝えた。

今回引き渡されたのはRX1E—A電動固定翼機で、零重力傘下の鋭恩飛機工業（浙江）有限公司が生産・販売するものだ。中国民用航空局が耐空性審査を受理した初の電動軽量スポーツ航空機であり、中国国内で唯一型式合格証と生産許可証を取得した2人乗り電動軽量スポーツ航空機でもある。

同機は低騒音、ゼロエミッション、シンプルなメンテナンス、高い安全性、低い運用コストといった優れた強みがあり、技術性能で世界のトップレベルにある。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年5月21日