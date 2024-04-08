内蒙古、新エネルギー発電系統接続量が1億kW超
人民網日本語版 2024年04月08日14:22
内蒙古（内モンゴル）自治区エネルギー局がこのほど、「内蒙古エネルギー四子王旗風力発電・エネルギー貯蔵プロジェクト100万kW、三峡烏蘭察布新世代電力網友好グリーン発電所モデルプロジェクト2・3期150万kW、赤峰市エネルギーIoTゼロカーボン水素・アンモニア一体化モデルプロジェクト12万5000kWなどが続々と系統接続・発電開始したのに伴い、内蒙古新エネルギー発電系統接続量が1億kWを突破した」と明らかにした。人民日報海外版が伝えた。
1億kWの新エネルギー発電設備容量は、年間で2300億kWhのグリーン電力を発電を発電する。これは標準石炭消費7000万トン、二酸化炭素排出1億9000万トンの削減に相当し、地域のエネルギー構造のトランスフォーメーション・高度化のサポートに対して重要な意義を持つ。
また内蒙古は今年、新エネルギー発電設備容量を4000万kW追加する計画で、年内に1億3500万kWを突破し、火力発電設備容量を超えるという目標を1年前倒しで実現する予定だ。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年4月8日
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