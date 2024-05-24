中国全土の累計発電設備容量が30億kWを突破

国家エネルギー局が23日に発表した電力工業統計データによると、4月末時点で中国全土の累計発電設備容量が30億kWを突破し、前年同期比14.1％増の約30億1000万kWに達した。これは三峡ダム発電所約133基の総発電設備容量に相当するものだ。うち太陽光の発電設備容量は同52.4％増の約6億7000万kWで、風力の発電設備容量は同20.6％増の約4億6000万kW。人民日報が伝えた。

1−4月の中国全土の新規発電設備容量は前年同期比890万kW増の8882万kW。うち水力は約272万kW、火力は約916万kW、風力は約1684万kW、太陽光は約6011万kW。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年5月24日