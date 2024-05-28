粤港澳大湾区最長の都市間鉄道が開通　「1時間生活圏」形成を加速

広仏南環都市間鉄道（仏山西駅—番禺駅）と仏莞都市間鉄道（番禺駅—東莞西駅）が5月26日に開通した。新しく開通したこれら2本の都市間鉄道は、すでに開通している仏肇都市間鉄道（仏山駅—肇慶駅）および莞恵都市間鉄道（東莞駅-恵州駅）をそれぞれ接続し、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）の東西を貫通する、全長258キロメートルに及ぶ交通大動脈を形成する。この大動脈は、粤港澳大湾区で最も長い都市間鉄道となり、恵州・東莞・広州・佛山・肇慶を東西に繋いでおり、大湾区における「1時間生活圏」の形成を加速させる上で重大な意義を備えている。新華網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年5月28日