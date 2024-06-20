上海机场边检站17日披露，到6月16日为止，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。其中，美国、日本、韩国籍的旅客数量位居前三。

上海空港出入国検査所は17日、年初から6月16日までの間に浦東国際空港から出入国した外国人旅客数は、前年同期比240％増の延べ300万人をすでに上回ったことを明らかにした。このうち、旅行者数のトップ3は米国と日本、韓国だった。

随着国家免签政策调整，今年，经浦东国际机场免签入境外国人数量大幅增加至44.6万人次，约是去年同期的10倍。其中，超七成免签人员来华目的为旅游或商贸。

中国のビザ免除措置の調整に伴い、今年、浦東国際空港からビザ免除を利用して入国した外国人旅客数は延べ44万6千人まで増加した。この数は、前年同期の約10倍に相当する。 ビザ免除を利用して入国した外国人の7割以上が、観光または商用で中国を訪れていた。

至16日为止，今年，经浦东国际机场口岸出入境人员数已突破1300万人次，同比增长167%。上海机场边检站为64万余名临时短期来华外国人提供了24小时直接过境免办边检手续的中转便利。

6月16日の時点で、浦東国際空港を通じて中国に出入国した旅客数は、前年同期比167％増の延べ1300万人に達した。上海空港出入国検査所は、一時的に短期滞在する64万人以上の外国人を対象に、24時間のトランジットビザ免除措置を適用した。

据悉，16日，浦东机场口岸单日国际客流突破10万人次，达到103213人次，创下近4年来的单日客流纪录，其中，出入境人员9.4万人次，直接过境免办边检手续人员0.9万人次。上海机场边检站方面表示，随着暑运临近，预计浦东国际机场口岸出入境人员数量将进一步攀升。

16日、浦東空港出入国検査所における1日当たり外国人旅客者数は延べ10万人を突破し、10万3213人に達し、過去4年間の1日あたり旅客数の最高記録を更新した。このうち、出入国した旅客は延べ9万4千人、トランジットビザ免除措置対象旅客は延べ9千人だった。同検査所は、「夏休みが近づくにつれ、浦東国際空港の出入国旅客数はさらに増加すると予想される」としている。