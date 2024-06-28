中国1-5月の工業企業の利益、引き続き増加傾向
人民網日本語版 2024年06月28日13:57
国家統計局が27日に発表したデータによると、今年1-5月には、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益が前年同期比3.4％増となり、年初以来の増加傾向が続いた。
工業企業の営業収益は引き続き回復上昇した。同期の一定規模以上の工業企業の営業収益は同2.9％増で、成長率は4月を0.3ポイント上回り、2ヶ月連続で加速した。5月の一定規模以上の工業企業の営業収益は同3.8％増となり、成長率は4月を0.5ポイント上回ったとさらに上昇した。
8割近い産業の利益が増加した。同期には41の工業大分類のうち、32分類で利益が前年同期より増加して全体の78％を占め、成長の規模が1-4月より2.4ポイント拡大した。産業別に見ると、製造業の利益が同6.3％増となり、全体的な安定を維持した。電気・熱・ガス・水生産供給産業の利益成長は同29.5％増となり、引き続き急成長傾向を保った。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年6月28日
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