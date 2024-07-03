習近平国家主席がトカエフ大統領とともにカザフスタンの子どもたちによる中国語の歌を鑑賞

習近平国家主席は2日昼、上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第24回会議（首脳会議）への出席及びカザフスタンのトカエフ大統領の招待による同国国賓訪問のため、特別機でアスタナに到着した。中央テレビニュースが伝えた。

習主席はトカエフ大統領とともに、カザフスタンの子どもたちによる中国語の歌「祖国を歌う」を鑑賞した。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年7月3日