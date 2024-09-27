9月25日，一件用近300万个乐高积木堆砌、长达26米的立体《清明上河图》模型在香港沙田一家商场内正式进行展示，再现北宋都城汴京（今河南开封）曾经的繁华。

約300万個のレゴブロックを用いた長さ26メートルの立体模型「清明上河図」が9月25日、香港特別行政区（香港特区）沙田区にある商業施設で展示された。これは宮廷画家の張択端による名画「清明上河図」を再現しており、北宋時代の首都・汴京（現在の河南省開封市）の当時の繁栄の様子を垣間見ることができる。

据介绍，该作品由香港本地唯一一名“乐高认证专家”洪子健创作，于今年9月获“吉尼斯世界纪录”认定为“最大的乐高立体情景模型”，此次展示意在弘扬中国历史文化，迎接新中国成立75周年。

この立体模型は、香港で唯一の「レゴ認定プロビルダー（LEGO Certified Professional）」である洪子健さんが手掛けたもので、今年9月に「世界最大サイズのレゴ立体情景模型」としてギネス世界記録に認定された。今回の展示は、中国の歴史・文化を発揚し、新中国成立75周年を祝福するために行われた。