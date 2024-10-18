中国、地上自動気象観測所7万6000ヶ所超が完成

中国気象局によると、中国全土で累計7万6000ヶ所余りの地上自動気象観測所が完成し、全国の郷・鎮のフルカバーが実現している。人民日報が伝えた。

中国気象局の関係責任者によると、中国は7万6000ヶ所余りの地上自動気象観測所、409ヶ所の島嶼観測所、120ヶ所の航空気象観測所、2機の高空大型無人機、546基の気象レーダー、9基の軌道上「風雲」気象衛星などで構成される総合気象観測システムを完成させた。うち9基の風雲衛星が高軌道／低軌道ネットワーク観測を実現したことで、中国はトワイライト、午前、午後、傾斜の4本の地球低軌道気象衛星を持つ国になった。製品は世界の132の国・地域にサービスを提供している。

活発な対流活動の早期警戒時間は現在、43分前となっている。台風の24時間の平均移動ルート予報の誤差は62kmに縮小。6ヶ月前に世界の異常気象を予測できる。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年10月18日