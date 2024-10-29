有人宇宙船「神舟19号」乗組員、86件の宇宙科学研究・技術試験を実施へ

有人宇宙船「神舟19号」有人飛行ミッション記者会見が29日午前、酒泉衛星発射センターで開かれた。スポークスマンは、「神舟19号の乗組員は飛行期間中、計画の『宇宙探査』というテーマを中心に、宇宙生命科学、微小重力基礎物理、宇宙材料科学、宇宙医学、宇宙新技術などの分野を網羅し、微小重力条件下で成長するタンパク質結晶の構造解析やソフトマターの非平衡ダイナミクスなど86件の宇宙科学研究・技術試験を実施する。基礎理論先端研究、新素材生成、宇宙放射線と無重力による生理効果のメカニズム、低磁場の生物効果、分子メカニズムなど複数の科学的成果を上げる見込みだ」と説明した。

スポークスマンは、「宇宙ステーション完成2周年の際には、社会一般に『中国の宇宙ステーション科学研究・応用進展報告書（2024）』を公表し、宇宙ステーション軌道投入後の科学・応用任務の代表的な成果を紹介する予定だ」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年10月29日