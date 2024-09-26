月探査機「嫦娥6号」、中国航空ショーで初お披露目へ

第15回中国国際航空宇宙博覧会（中国航空ショー）が11月12−17日に、広東省珠海市で行われる。中国航天科技集団によると、月探査機「嫦娥6号」、中継衛星「鵲橋2号」、キャリアロケット「長征8号A」、キャリアロケット「長征12号シリーズ」などの重要展示品が初めてお披露目される。人民網が伝えた。

同集団のスポークスマンの郝長峰氏は、「今回は200件近くのハイテク成果を出展する。新しい展示品の割合が75％に達する。キャリアロケット『長征6号C』『長征8号A』『長征12号シリーズ』及び商業ロケットエンジン、『東方紅4号E』衛星プラットフォーム、商業衛星運営管理システム、低空空域一体化ソリューション、無人輸送機、ドローンスマート無人プラットフォームなどを含む商業宇宙飛行や低空経済（低空域飛行活動による経済形態）などの分野の発展戦略と最新の成果を重点的に展示する」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年9月26日