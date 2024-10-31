中国1-9月の自由貿易試験区の輸出入総額が前年比11.99％増

税関総署が30日に発表したデータによると、今年第1-3四半期（1-9月）には全国の自由貿易試験区の輸出入総額が前年同期比11.99％増の6兆900億元（1元は約21.6円）に達し、中国の対外貿易全体の成長率を約6.7ポイント上回った。そのうち輸出は同16.10％増の2兆7400億元、輸入は同8.83％増の3兆3500億元だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年10月31日