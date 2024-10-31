2024年貧困脱却地区「特産品」の北京・天津・河北PR週間スタート

河北省雄安新区で29日、2024年貧困脱却地区「特産品」の北京・天津・河北での販売を促進するPR週間と河北省洗浄加工済み野菜「六進（市場、食堂、スーパー、ホテル、コミュニティ、家庭の食卓への普及促進）」関連イベント雄安行が行われた。全国15省の貧困脱却地区の企業82社、河北省の地級市（省と県の中間にある行政単位）11ヶ所、雄安新区と同省定州市の企業85社が参加して、展示即売を行った。イベントを通じて、バイヤー約80人と貧困脱却地区の「特産品」や河北省の質の高い農産品を扱う企業との現場でのマッチングが実現した。中国新聞社が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年10月31日